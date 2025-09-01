InícioColunistas#Mariana Morais
Maya Massafera se compara à Virginia e vira piada nas redes
Maya Massafera dividiu opiniões nas redes sociais ao falar sobre as supostas comparações que recebe com Virginia Fonseca.

Ao ser questionada pelo influenciador Rico Melquiades, no evento "Rancho do Maia", se as comparações são verdadeiras, Maya foi sincera: "Olha, eu acho que a gente não tem nada a ver, mas já me pararam na rua achando que eu era ela".

Massafera, inclusive, revelo que uma das comparações ocorreu no show de Zé Felipe, ex-marido da mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. 

"Não é todo mundo não que confunde, porque a Virginia é uma deusa, maravilhosa. [Mas uma vez] estava chegando no show do Zé Felipe e as pessoas falaram 'achei que era a Virginia'. Mas também tiveram pessoas que já me pararam na rua", declarou.

Nas redes sociais, Maya Massafera virou alvo de críticas e piadas. "Ela comprou o curso de [aprender a mentir] com o Naldo?", brincou uma usuária do Instagram. "Ela não parece com a Virginia nem quando ela tá de ressaca", disparou outra. "A autoestima da Maya deveria ser encapsulada e vendida", comentou mais uma. 

