Leandro Hassum desabafa sobre prisão do pai por envolvimento com máfia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Leandro Hassum abriu o coração em entrevista ao "Fantástico" ao relembrar um episódio que mudou completamente o rumo de sua vida.

Filho de Carlos Alberto da Costa Moreira, o ator contou que a prisão do pai, em 14 de dezembro de 1994, por envolvimento com a máfia italiana, foi um divisor de águas. Na época, a acusação era de participação em um esquema de tráfico de armas e drogas no Rio de Janeiro.

“Foi um corte na minha vida, de 21 anos que vivi uma mentira. Fui de 100 a 0 como se tivesse batido no muro de frente, em 1 segundo”, desabafou o humorista, que viu o patrimônio da família ser completamente bloqueado após o escândalo.

Para conseguir se manter, ele passou a vender salgadinhos na porta de um teatro.

A relação com o pai, marcada por traumas e ressentimentos, ainda é tema constante em suas sessões de terapia. “Eu falei um dia para o meu pai: 'Pai, eu te perdoo. Porque mesmo no erro, você me mostrou o homem que não quero ser'", declarou, emocionado.

O emagrecimento polêmico

Ao falar sobre mudanças físicas, Hassum também refletiu sobre os impactos da cirurgia bariátrica que realizou há 11 anos, e que resultou em uma perda de mais de 60 quilos. Apesar dos benefícios para a saúde, ele enfrentou duras críticas e rejeição.

“Eu recebi agressões até de perguntarem: ‘tá com HIV? Pra ficar com essa cara de HIV eu não vou operar nunca. Emagreceu perdeu a graça. Envelheceu, tá acabado. Destruiu uma carreira’”, revelou, destacando o preconceito que sofreu após o emagrecimento.

Nem mesmo sua carreira escapou dos efeitos colaterais da mudança. O ator contou que perdeu papéis importantes no cinema. "Produtores que tinham me chamado pra filmes me tiraram porque disseram: ‘Emagreceu? Esquece!’”, relembrou.