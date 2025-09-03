Gominho tem presente de Preta Gil furtado e se revolta - (crédito: Reprodução/Globo)

O apresentador Gominho usou as redes sociais para relatar um episódio desagradável que viveu no último domingo (31), em Salvador. Enquanto comandava o evento "Samba Astral", no bairro do Santo Antônio, o ex-Fazenda teve um óculos da grife Gucci furtado.

A peça tinha valor afetivo especial, já que havia sido presenteada por Preta Gil, que faleceu em julho deste ano. Em publicação no X, antigo Twitter, o comunicador reagiu com serenidade diante do ocorrido.

"Quem pegou meu óculos da Gucci que Preta me deu 3 anos atrás hoje no Samba, faça bom proveito! Não sou apegado às coisas e na vida a gente é o que a gente faz!!", escreveu.

Nos comentários, internautas se surpreenderam com a tranquilidade de Gominho. "Não sei se eu teria a mesma evolução kkkkkk", comentou um usuário.

O apresentador, então, respondeu: "Amor, depois de perder uma amiga irmã para um câncer, não vai ser um óculos que vai me desequilibrar hahahahhahahaa mesmoan".