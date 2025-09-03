Gominho tem presente de Preta Gil furtado e se revolta

O apresentador Gominho usou as redes sociais para relatar um episódio desagradável que viveu no último domingo (31), em Salvador. Enquanto comandava o evento "Samba Astral", no bairro do Santo Antônio, o ex-Fazenda teve um óculos da grife Gucci furtado.
A peça tinha valor afetivo especial, já que havia sido presenteada por Preta Gil, que faleceu em julho deste ano. Em publicação no X, antigo Twitter, o comunicador reagiu com serenidade diante do ocorrido.
"Quem pegou meu óculos da Gucci que Preta me deu 3 anos atrás hoje no Samba, faça bom proveito! Não sou apegado às coisas e na vida a gente é o que a gente faz!!", escreveu.
Nos comentários, internautas se surpreenderam com a tranquilidade de Gominho. "Não sei se eu teria a mesma evolução kkkkkk", comentou um usuário.
O apresentador, então, respondeu: "Amor, depois de perder uma amiga irmã para um câncer, não vai ser um óculos que vai me desequilibrar hahahahhahahaa mesmoan".
Quem pegou meu óculos da Gucci que preta me deu 3 anos atras hoje no Samba, faça bom proveito! Não sou apegado as coisas e na vida a gente é o que a gente faz!! pic.twitter.com/OIe6KNfftE— ??????????? (@Gominho) September 1, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Caroline Dallarosa lança livro com referências da cultura pop e trilha sonora
- Mariana Morais Em clima de despedida, Isabela Souza fala sobre reta final de "A Caverna Encantada"
- Mariana Morais Carlinhos Maia é acionado na Justiça por propaganda enganosa
- Mariana Morais Drone atinge rosto de cantora famosa e o pior acontece
- Mariana Morais Virginia e Vini Jr. têm romance exposto e detalhe vem à tona
- Mariana Morais Anitta toma atitude contra Carlinhos Maia após intolerância religiosa