Erro em cena de 'Vale Tudo' chama atenção e vira piada na web

Um detalhe curioso roubou a cena no episódio de "Vale Tudo" exibido nesta terça-feira (2). Durante uma chamada de vídeo, o personagem Afonso, interpretado por Humberto Carrão, apareceu com nada menos que três mãos. Um erro de continuidade que não passou despercebido pelos telespectadores.

Enquanto conversava com Solange (Alice Wegmann), Afonso cobre a boca num gesto de emoção. No entanto, a imagem também o mostrava segurando o celular com as duas mãos.

O problema? O ator não fez o mesmo movimento na gravação que aparecia na tela do aparelho, resultando em um momento que deixou a impressão de que o personagem tinha um par extra de membros.

O contexto da cena era sensível: Afonso, diagnosticado recentemente com câncer, estava internado e recebeu a visita de Celina (Malu Galli). Ele havia planejado acompanhar Solange ao exame de ultrassom dos gêmeos, mas precisou ficar no hospital.

Na videochamada, Solange dividia um momento de ternura. “Vocês estão prontos para verem as coisinhas mais lindas do mundo?”, disse ela, mostrando o exame.

Ao exibir os batimentos cardíacos dos bebês, completou: “Ouviu os coraçõezinhos dos nossos filhos, meu amor? Eles estão saudáveis, e eu estou achando que esses dois aqui vão ser atletas”.

Foi nesse instante que a gafe se tornou visível. A câmera focou na tela do celular de Afonso, revelando o deslize técnico que transformou a cena dramática em uma situação cômica para o público.

O erro viralizou nas redes sociais. “Esse povo repara em tudo! Juro que não tinha percebido isso”, comentou Pedro Henrique no Instagram. “Acho que estão fazendo de propósito depois que perceberam que engaja!”, brincou Harllesson Galucio.

“Alguém por favor troca esse continuísta”, ironizou Thay Borges, enquanto Nicolas Viana alfinetou: “Esse é o padrão Globo de qualidade”. O momento foi compartilhado até pela conta oficial da emissora, que parece ter entrado na onda da repercussão bem-humorada.