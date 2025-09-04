Aos 87 anos, Raul Gil é internado às pressas em SP e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/SBT)

Raul Gil, de 87 anos, foi internado nesta quarta-feira (3) no Hospital Moriah, localizado na Zona Sul de São Paulo. O veterano da televisão brasileira procurou atendimento médico após relatar uma indisposição e queixas de fortes cólicas, segundo informações do filho, Raul Gil Júnior.

Ao chegar na unidade, o apresentador passou por uma série de exames clínicos e, até o momento, permanece em observação. De acordo com Raul Júnior, novas atualizações sobre o estado de saúde do comunicador devem ser divulgadas ao longo do dia.

Essa não é a primeira vez que o apresentador enfrenta uma internação recente. Em maio de 2023, Raul Gil passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma hiperplasia prostática no Hospital Albert Einstein, também na capital paulista.

Na ocasião, ele foi submetido a uma raspagem local e, após o sucesso da intervenção, recebeu alta no mês seguinte, quando agradeceu publicamente o apoio dos fãs.

A equipe médica segue monitorando seu quadro de saúde, e familiares acompanham de perto a evolução do apresentador, que segue em repouso.