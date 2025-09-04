Fabiana Justus nega que dinheiro a curou do câncer: 'Foi pelo SUS' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fabiana Justus voltou a falar abertamente sobre sua batalha contra o câncer e usou as redes sociais para rebater uma acusação que a deixou indignada.

A filha do empresário Roberto Justus respondeu a um comentário de um internauta que insinuou que "o dinheiro muitas vezes compra a chance de viver", fazendo referência ao tratamento que ela vem enfrentando.

Surpresa com a declaração, Fabiana desabafou nos stories e alertou sobre a propagação de informações equivocadas nas redes. “Existe muita confusão sobre esse assunto e acabam disseminando informações erradas. Isso é muito perigoso”, pontuou.

Ela fez questão de esclarecer que seu transplante de medula foi viabilizado através do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive destacando que o processo de transporte internacional do material também foi custeado pelo sistema público.

“Meu transplante, o trajeto da medula nova de lá [de fora do Brasil] para cá, isso foi tudo feito pelo SUS. Não foi dinheiro que comprou minha medula”, afirmou.

A influenciadora ainda reconheceu o privilégio de ter acesso a médicos de excelência, mas reforçou a importância de não espalhar desinformações sobre o tema.

“Sei que tenho acesso a médicos excelentes e não estou ignorando esse fato, mas cuidado com as informações que vocês disseminam por aí, que não são corretas. E não existe fila de transplante de medula óssea”, completou.