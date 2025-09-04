Val Marchiori faz relato impactante após remoção de tumor na mama - (crédito: Reprodução/Instagram)

Val Marchiori voltou a falar abertamente sobre o tratamento contra o câncer de mama e compartilhou o impacto emocional da doença.

Após passar por uma cirurgia para a retirada do tumor, a empresária recebeu alta do hospital e usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

"Já estou em casa. Como é bom estar em casa. Não consegui agradecer todas as mensagens de carinho e apoio. É um processo muito doloroso, mas só de estar em casa já me sinto melhor. Vamos na fé! A primeira fase, que era a mais difícil, já foi. Obrigada a todos pelo carinho", declarou ela.

Pouco antes, Val havia publicado um vídeo diretamente do leito hospitalar, ainda abalada pelo pós-operatório. No registro, reafirmou sua confiança na recuperação e ressaltou os desafios do tratamento oncológico.

A socialite foi atendida no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e agora se prepara para dar início à próxima etapa do tratamento, prevista para começar dentro de aproximadamente 40 dias.

O diagnóstico, um carcinoma tipo 2, com 6 milímetros, foi revelado por ela mesma no fim de agosto, em um vídeo emocionante que também serviu como alerta para a importância dos exames preventivos.