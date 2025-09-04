Ator de 'Vale Tudo' toma sol de cueca e volume impressiona: 'Gigante'

Thomás Aquino, conhecido por interpretar Mário Sérgio no remake da novela "Vale Tudo", movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (3) ao publicar um clique bastante ousado. Nos stories do Instagram, o ator apareceu apenas de cueca, arrancando suspiros e comentários fervorosos dos seguidores.
Na legenda da imagem, o pernambucano de 39 anos entrou na brincadeira e escreveu: "Biscoitinho", termo popularmente usado para quem busca elogios nas redes — o que, aliás, ele conseguiu com folga.
A postagem viralizou rapidamente e os comentários não demoraram a chegar. "Biscoitinho? É biscoitão mesmo!", reagiu um internauta.
Outra não perdeu tempo: "Gigante pela própria natureza". Já um terceiro foi mais direto ao ponto: "Pegou a mala e foi para o Rio. É isso aí!". E teve até quem não economizasse nas palavras: "Eita p*rra! Mó chibata de responsa, hein garoto".
Dono de um perfil com mais de 120 mil seguidores, Thomás costuma compartilhar momentos dos bastidores de seus trabalhos e registros mais pessoais.
Saiba Mais
- Mariana Morais Val Marchiori faz relato impactante após remoção de tumor na mama
- Mariana Morais Fabiana Justus nega que dinheiro a curou do câncer: 'Foi pelo SUS'
- Mariana Morais Aos 87 anos, Raul Gil é internado às pressas em SP e motivo vem à tona
- Mariana Morais Daniel Rocha vira motoboy e faz desabafo: 'Pouca valorização'
- Mariana Morais Mãe de Zé Felipe toma atitude após Virginia ser pega no pulo com Vini Jr.
- Mariana Morais João Guilherme debocha de 'decadência' na carreira de Rafael Cardoso