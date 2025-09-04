Ator de 'Vale Tudo' toma sol de cueca e volume impressiona: 'Gigante' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Thomás Aquino, conhecido por interpretar Mário Sérgio no remake da novela "Vale Tudo", movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (3) ao publicar um clique bastante ousado. Nos stories do Instagram, o ator apareceu apenas de cueca, arrancando suspiros e comentários fervorosos dos seguidores.

Na legenda da imagem, o pernambucano de 39 anos entrou na brincadeira e escreveu: "Biscoitinho", termo popularmente usado para quem busca elogios nas redes — o que, aliás, ele conseguiu com folga.

A postagem viralizou rapidamente e os comentários não demoraram a chegar. "Biscoitinho? É biscoitão mesmo!", reagiu um internauta.

Outra não perdeu tempo: "Gigante pela própria natureza". Já um terceiro foi mais direto ao ponto: "Pegou a mala e foi para o Rio. É isso aí!". E teve até quem não economizasse nas palavras: "Eita p*rra! Mó chibata de responsa, hein garoto".

Dono de um perfil com mais de 120 mil seguidores, Thomás costuma compartilhar momentos dos bastidores de seus trabalhos e registros mais pessoais.