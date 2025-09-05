Raul Gil segue internado e tem quadro de saúde exposto; veja - (crédito: Reprodução/SBT)

Nesta sexta-feira (5/9), o Hospital Moriah, em São Paulo, divulgou uma nova atualização sobre o estado de saúde de Raul Gil. O apresentador está internado na instituição desde o dia 3 de setembro.

Ainda conforme o boletim médico, seu quadro permanece estável e ele continua sendo tratado com medicação.

“O apresentador Sr. Raul Gil segue internado no Hospital Moriah, onde está desde o dia 03 de setembro. O paciente segue em tratamento medicamentoso. Seu estado geral é estável. O Sr. Raul Gil está sob os cuidados da equipe comandada pelo Dr. Sérgio Felizola, clínico médico/internista”, informa o comunicado oficial.

Familiares explicaram que o veterano da televisão procurou atendimento após sentir-se mal. Raul Gil Jr., seu filho, conversou com o portal Metrópoles e compartilhou detalhes.

“Pelo que eu sei, o quadro é leve. Ele foi ao hospital por uma indisposição, uma cólica forte que teve na noite passada”, afirmou.

No dia anterior, uma primeira nota já havia apontado a causa do mal-estar. De acordo com o boletim divulgado em 4 de setembro, o apresentador foi diagnosticado com um “abdome agudo inflamatório”.