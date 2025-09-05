Raul Gil segue internado e tem quadro de saúde exposto; veja

Nesta sexta-feira (5/9), o Hospital Moriah, em São Paulo, divulgou uma nova atualização sobre o estado de saúde de Raul Gil. O apresentador está internado na instituição desde o dia 3 de setembro.
Ainda conforme o boletim médico, seu quadro permanece estável e ele continua sendo tratado com medicação.
“O apresentador Sr. Raul Gil segue internado no Hospital Moriah, onde está desde o dia 03 de setembro. O paciente segue em tratamento medicamentoso. Seu estado geral é estável. O Sr. Raul Gil está sob os cuidados da equipe comandada pelo Dr. Sérgio Felizola, clínico médico/internista”, informa o comunicado oficial.
Familiares explicaram que o veterano da televisão procurou atendimento após sentir-se mal. Raul Gil Jr., seu filho, conversou com o portal Metrópoles e compartilhou detalhes.
“Pelo que eu sei, o quadro é leve. Ele foi ao hospital por uma indisposição, uma cólica forte que teve na noite passada”, afirmou.
No dia anterior, uma primeira nota já havia apontado a causa do mal-estar. De acordo com o boletim divulgado em 4 de setembro, o apresentador foi diagnosticado com um “abdome agudo inflamatório”.
Saiba Mais
- Mariana Morais Evento 'Juntas' promete reunir mais de 60 mil mulheres no Maracanã
- Mariana Morais Cabelinho reage após fã ser atingida com balde na cabeça em show
- Mariana Morais Barraco ao vivo quase acaba em tragédia com repórter do SBT
- Mariana Morais Virginia recebe presente romântico misterioso e dispara: 'Quero te amar'
- Mariana Morais Luana Piovani relata perrengue e reclama de 'gastança' em viagem à Noronha
- Mariana Morais Ana Rosa faz desabafo comovente após perder a filha durante gravações de novela