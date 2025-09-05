Angélica faz desabafo sobre a partida do filho mais velho, Joaquim Huck - (crédito: Reprodução/Instagram)

Joaquim Huck, de 20 anos, está vivendo uma nova fase longe do Brasil. Filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, ele se mudou para os Estados Unidos para estudar Administração, e a apresentadora tem encarado essa mudança com mais leveza do que imaginava.

Durante uma entrevista concedida à revista Quem, Angélica revelou que a experiência está sendo surpreendentemente tranquila.

“Surpreendentemente, achei que o meu sofrimento fosse ser maior. Mas ele vem bastante para cá e falo de um lugar em que eu tenho dois filhos ainda em casa. Então, o ninho não está tão vazio assim”, afirmou ela, que também é mãe de Benício, de 17 anos, e Eva, de 12.

Ver o filho aproveitando a liberdade fora do país, longe da exposição intensa da mídia brasileira, é algo que a artista valoriza profundamente. Ela enxerga essa etapa como uma conquista tanto para Joaquim quanto para si mesma.

“A verdade é que a gente quer que o filho cresça. A gente tem que saber deixar ir e estou lidando bem com essa falta. Entendo que aqui no Brasil é muito mais difícil ele ter essa liberdade toda”, comentou.

Ao refletir sobre o próprio passado, Angélica destacou que não teve essa chance quando mais jovem.

“Então, estou feliz por ele ter essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade de morar fora, de ter essa liberdade de escolher… Comecei a trabalhar muito pequena. Então, poder proporcionar isso para ele acaba sendo um prazer para mim também. Me vejo um pouco ali também”, completou.