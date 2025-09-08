Mãe de Virginia toma atitude contra Paolla Oliveira após polêmica

Neste domingo (7), Margareth Serrão, de 59 anos, resolveu se manifestar discretamente em meio à polêmica entre Virginia Fonseca, de 26, e Paolla Oliveira, de 43.
A mãe da influenciadora demonstrou apoio à filha ao curtir uma publicação que criticava a postura da atriz e fazia menção a episódios antigos de sua vida pessoal.
Mamãe curtiu
O post em questão fazia referência direta ao passado de Paolla, rebatendo sua declaração sobre ter “valores diferentes” de Virginia.
"Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no 'valores diferentes', porque, na idade da Virginia, você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza, que a abandonou na lua de mel", dizia a publicação curtida por Margareth.
Declaração de Paolla
A polêmica ganhou força após uma entrevista de Paolla Oliveira ao jornal O Globo, na qual ela comentou a chegada de Virginia ao posto de rainha de bateria da Grande Rio. "Somos mulheres muito diferentes. Isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes", declarou.
Além disso, a atriz afirmou que nunca teve contato pessoal com a influenciadora: "Apesar de que eu não conheço a Virgínia, não tive nenhum contato com ela, só conheço a pessoa pública. E as pessoas públicas são bastante diferentes".
Virginia anunciada como substituta de Paolla
Desde o anúncio de Virginia como nova rainha da escola de samba, em substituição a Paolla, já havia especulações sobre um possível clima de rivalidade entre elas. A entrevista da atriz apenas reforçou a sensação de que a relação, mesmo à distância, é marcada por divergências.
