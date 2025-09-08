InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Silvia Poppovic relata terror após homem invadir plateia armado

Apresentadora relembrou como um homem armado foi retirado de um programa do SBT

Silvia Poppovic relata terror após homem invadir plateia armado - (crédito: Reprodução/Metropolitana)
Silvia Poppovic relata terror após homem invadir plateia armado - (crédito: Reprodução/Metropolitana)

Silvia Poppovic, de 70 anos, relembrou um episódio tenso vivido durante sua passagem pelo SBT nos anos 1990. Em entrevista concedida à rádio Metropolitana FM, a jornalista contou que, enquanto apresentava um programa ao vivo, um criminoso armado conseguiu se infiltrar na plateia do estúdio.

A atração, que abordava o tema transplantes, estava sendo transmitida normalmente quando um falatório começou entre o público presente.

"O estúdio do SBT ficava na Vila Guilherme com as portas abertas para rua e um belo dia, fazendo um programa sobre transplante e eu ficava três fileiras dentro da plateia, começo a ver um burburinho e eu ouço no ponto: 'chama já o comercial'. Vieram dois seguranças, me pegaram nos cotovelos, me tiraram e disseram: 'tem um bandido escondido na plateia, mataram um policial'", relatou ela.

Além da tensão do momento, Silvia revelou que recebeu instruções diretas de Silvio Santos para manter o ocorrido em sigilo. Segundo ela, o apresentador não queria que a situação ganhasse repercussão fora da emissora.

"Não podia revelar o que estava acontecendo. Eu tive que sair de lá sem falar uma palavra, ele pediu: 'não fale com ninguém'. Só falei para os convidados 'olha, está acontecendo isso e qualquer coisa vocês se escondem porque pode ter tiroteio no ar'", completou.

 

 

Saiba Mais

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 08/09/2025 09:51
x