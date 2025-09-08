Silvia Poppovic relata terror após homem invadir plateia armado

Silvia Poppovic, de 70 anos, relembrou um episódio tenso vivido durante sua passagem pelo SBT nos anos 1990. Em entrevista concedida à rádio Metropolitana FM, a jornalista contou que, enquanto apresentava um programa ao vivo, um criminoso armado conseguiu se infiltrar na plateia do estúdio.

A atração, que abordava o tema transplantes, estava sendo transmitida normalmente quando um falatório começou entre o público presente.

"O estúdio do SBT ficava na Vila Guilherme com as portas abertas para rua e um belo dia, fazendo um programa sobre transplante e eu ficava três fileiras dentro da plateia, começo a ver um burburinho e eu ouço no ponto: 'chama já o comercial'. Vieram dois seguranças, me pegaram nos cotovelos, me tiraram e disseram: 'tem um bandido escondido na plateia, mataram um policial'", relatou ela.

Além da tensão do momento, Silvia revelou que recebeu instruções diretas de Silvio Santos para manter o ocorrido em sigilo. Segundo ela, o apresentador não queria que a situação ganhasse repercussão fora da emissora.

"Não podia revelar o que estava acontecendo. Eu tive que sair de lá sem falar uma palavra, ele pediu: 'não fale com ninguém'. Só falei para os convidados 'olha, está acontecendo isso e qualquer coisa vocês se escondem porque pode ter tiroteio no ar'", completou.