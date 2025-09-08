InícioColunistas#Mariana Morais
Solteira, Virginia cita venda de calcinha usada por R$ 1 milhão

Influenciadora polemizou com a declaração feita no último sábado (6)

Solteira, Virginia cita venda de calcinha usada por R$ 1 milhão - (crédito: Reprodução/SBT)
Virginia Fonseca voltou a agitar as redes sociais com uma declaração inusitada durante a exibição do "Sabadou", no SBT. No quadro "Se Beber, Não Fale", a influenciadora e seus convidados foram desafiados a responder perguntas polêmicas ou encarar bebidas nada convencionais.

Sem muitas delongas, Virginia surpreendeu ao afirmar que venderia uma calcinha usada por R$ 1 milhão.

“O Lucas [Guedez] virou para mim e falou assim: ‘Você daria sua calcinha por R$ 1 milhão?’. Aí eu: ‘É claro!’. Por R$ 1 milhão, você não entregaria a sua calcinha?”, disse ela, direcionando a provocação à apresentadora Daniela Albuquerque, da RedeTV!.

A reação de Daniela foi imediata. Surpresa com a pergunta, respondeu com outra: “A minha calcinha?”.

O clima de brincadeira se intensificou quando Lucas Guedez, também presente no estúdio, resolveu elevar o nível do desafio. “Usada por cinco dias”, provocou ele.

Virginia, inclusive, revelou que usaria a calcinha até pelo dobro de tempo proposto. “Eu usaria até por 10 dias”, brincou, arrancando risadas dos colegas de bancada.

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 08/09/2025 10:32
x