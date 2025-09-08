Solteira, Virginia cita venda de calcinha usada por R$ 1 milhão

Virginia Fonseca voltou a agitar as redes sociais com uma declaração inusitada durante a exibição do "Sabadou", no SBT. No quadro "Se Beber, Não Fale", a influenciadora e seus convidados foram desafiados a responder perguntas polêmicas ou encarar bebidas nada convencionais.
Sem muitas delongas, Virginia surpreendeu ao afirmar que venderia uma calcinha usada por R$ 1 milhão.
“O Lucas [Guedez] virou para mim e falou assim: ‘Você daria sua calcinha por R$ 1 milhão?’. Aí eu: ‘É claro!’. Por R$ 1 milhão, você não entregaria a sua calcinha?”, disse ela, direcionando a provocação à apresentadora Daniela Albuquerque, da RedeTV!.
A reação de Daniela foi imediata. Surpresa com a pergunta, respondeu com outra: “A minha calcinha?”.
O clima de brincadeira se intensificou quando Lucas Guedez, também presente no estúdio, resolveu elevar o nível do desafio. “Usada por cinco dias”, provocou ele.
Virginia, inclusive, revelou que usaria a calcinha até pelo dobro de tempo proposto. “Eu usaria até por 10 dias”, brincou, arrancando risadas dos colegas de bancada.
????FAMOSOS: Virgínia Fonseca disse que daria a sua calcinha por R$1 milhão. Comprariam? pic.twitter.com/XhLFPg1jPV— CHOQUEI (@choquei) September 7, 2025
