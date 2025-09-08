Cleo Pires surpreende e faz chacota da própria carreira em entrevista - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cleo causou alvoroço nas redes sociais após protagonizar uma entrevista recheada de sinceridade durante sua passagem pelos bastidores do festival The Town.

Ao ser abordada sobre os rumos de sua carreira artística, a atriz e cantora, filha de Glória Pires e Fábio Jr., não economizou nas respostas francas e acabou viralizando.

Tudo começou quando a repórter questionou o andamento da trajetória musical da artista. "Sua carreira musical: me conta como está emplacando?", perguntou. Direta, Cleo respondeu sem rodeios: "Não está ainda".

Sem perder o tom descontraído, a jornalista insistiu para saber se havia projetos futuros em vista. "Mas você tem planos e projetos?", quis saber. A resposta veio acompanhada de risos: "Não [risos]".

A sequência de respostas sinceronas continuou ao tocar no assunto televisão. Ao ser perguntada se havia algum plano para retornar às novelas ou à TV, a artista foi categórica: "Também não".

O momento inusitado chamou a atenção da própria entrevistadora, Flávia Becker, que compartilhou o trecho da conversa nas redes e brincou com a situação: "Melhor entrevista da minha carreira [emoji de riso]".