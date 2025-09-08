Anitta deixa fãs intrigados com resultado de lifting facial

Anitta, de 32 anos, surpreendeu o público ao subir no palco do show "Tardezinha", comandado por Thiaguinho, de 42, neste sábado (6), em Florianópolis, Santa Catarina.

A presença inesperada da cantora foi um dos destaques da noite, mas não foi o único motivo pelo qual ela virou assunto nas redes sociais.

O novo visual da artista, resultado de um recente facelifting, dividiu opiniões e gerou uma série de comentários na internet. Muitos fãs não esconderam o espanto com as mudanças visíveis no rosto da cantora.

Uma das reações que mais repercutiram veio de uma internauta que comparou a nova aparência de Anitta com sua imagem anterior.

"Bizarro porque não é mais a mesma pessoa. Mudou demais a fisionomia, chega a ser assustador. Mudou muito o olhar dela. Acho que nunca mais vou associar ela à Anitta", comentou.

Cirurgião opina

Especialistas também deram sua opinião sobre o impacto de procedimentos estéticos na aparência. O cirurgião plástico Luiz Haroldo Pereira explicou, em entrevista ao g1, que intervenções faciais tendem a provocar alterações profundas no semblante.

“Na face, tudo fica evidente. Uma mexida no nariz transforma totalmente a pessoa. Uma cirurgia exagerada, uma colocação de muitos produtos na face, você tira toda a personalidade”, afirmou.

O médico ainda analisou que Anitta pode ter passado por mais de um procedimento, incluindo preenchimento nas maçãs do rosto, alterações nas pálpebras e no nariz.

“A afeição dela está muito mudada. Então foi exagerado, não sei se é isso que ela queria, se o profissional fez o que ela desejava. De modo geral, ela mudou a face toda”, concluiu.