Ana Castela tenta esconder, mas entrega romance com Zé Felipe

Ana Castela foi a grande atração de um evento realizado em Montividiu, no interior de Goiás, e durante sua passagem pela cidade, a cantora sertaneja foi abordada sobre sua vida amorosa, mas evitou comentar os rumores de um possível relacionamento com Zé Felipe.

Ao ser questionada pelo jornalista Cristian Gomes sobre como anda o coração, a artista preferiu dar uma resposta genérica. "[O coração] está ótimo! Graças a Deus está tudo em paz aqui... maravilhoso", declarou.

No entanto, o clima mudou quando o nome do filho de Leonardo foi mencionado. "E o Zé Felipe tem espaço?", perguntou o repórter. Visivelmente desconfortável, Ana desviou do assunto. "Então... isso daí não... quer cortar [o vídeo]?", disse, ao olhar para a produção que acompanhava a entrevista.

Os boatos de que os dois estariam vivendo um romance vêm ganhando força nas redes sociais, alimentados por aparições públicas e interações suspeitas. Ainda assim, ambos negam qualquer envolvimento amoroso.

No fim de julho, a equipe de Zé Felipe chegou a emitir um comunicado oficial esclarecendo a situação.

"Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela e, como amigos, foram aproveitar o dia nos parques", dizia a nota enviada à imprensa.

Na ocasião, os dois foram vistos juntos curtindo um parque de diversões na Disney, em Orlando, o que contribuiu ainda mais para a especulação do público.