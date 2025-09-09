Cantor Silva humilha Virginia em show e dispara: 'Escrota'

Um vídeo polêmico do cantor Silva tem movimentado as redes sociais nesta segunda-feira (8). As imagens foram registradas durante um show no domingo (7), em Brasília, e mostram o artista fazendo críticas contundentes a influenciadores e personalidades da indústria do entretenimento.
Em meio à apresentação, Silva se voltou contra Virginia Fonseca, associando a influenciadora à promoção de apostas online. Sem papas na língua, disparou:
“Vou falar vários ‘vai se f*der’ hoje. Vai se f*der Virginia também car*lho. Que garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica e agora faz os pobres perderem dinheiro que nem têm. Então, assim, namoral, não dá mais, galera”.
O desabafo, que gerou reações diversas do público presente, não parou por aí. Silva também mencionou o cenário da música pop no Brasil e mirou em Luísa Sonza.
“Quem está fazendo música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Eu não sou a Luisa Sonza. Não tem dinheiro do agro na minha carreira”, criticou.
Além disso, o cantor mencionou Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano Veloso, e aproveitou para alfinetar Serginho Groisman. De acordo com ele, suas participações no programa “Altas Horas”, da TV Globo, têm se limitado a covers. “Só sou chamado para cantar música dos outros”, reclamou.
"Vai se fud3r, Virgínia, também, caralh0. Garota escrota. A garota era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm" pic.twitter.com/vHmoseLm2K— PAPELPOP (@papelpop) September 8, 2025
