Cantor Silva humilha Virginia em show e dispara: 'Escrota'

Um vídeo polêmico do cantor Silva tem movimentado as redes sociais nesta segunda-feira (8). As imagens foram registradas durante um show no domingo (7), em Brasília, e mostram o artista fazendo críticas contundentes a influenciadores e personalidades da indústria do entretenimento.

Em meio à apresentação, Silva se voltou contra Virginia Fonseca, associando a influenciadora à promoção de apostas online. Sem papas na língua, disparou:

“Vou falar vários ‘vai se f*der’ hoje. Vai se f*der Virginia também car*lho. Que garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica e agora faz os pobres perderem dinheiro que nem têm. Então, assim, namoral, não dá mais, galera”.

O desabafo, que gerou reações diversas do público presente, não parou por aí. Silva também mencionou o cenário da música pop no Brasil e mirou em Luísa Sonza.

“Quem está fazendo música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Eu não sou a Luisa Sonza. Não tem dinheiro do agro na minha carreira”, criticou.

Além disso, o cantor mencionou Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano Veloso, e aproveitou para alfinetar Serginho Groisman. De acordo com ele, suas participações no programa “Altas Horas”, da TV Globo, têm se limitado a covers. “Só sou chamado para cantar música dos outros”, reclamou.