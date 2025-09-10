Maíra Cardi revela ter demitido babás por desconfiança de abuso contra a filha - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maíra Cardi usou suas redes sociais, nesta terça-feira (9), para sair em defesa do marido, Thiago Nigro, após a repercussão negativa de um vídeo publicado por ela mesma.

No registro, o influenciador aparece brincando com Sophia, filha de Maíra, durante um momento em família na banheira. A gravação, no entanto, gerou reações controversas nas redes sociais, com internautas apontando uma possível conotação maliciosa na interação entre padrasto e enteada.

Irritada com a repercussão, a ex-BBB direcionou críticas a um perfil de fofocas no Instagram, que, segundo ela, teria distorcido o conteúdo e criado uma manchete sensacionalista apenas para gerar engajamento.

“Já despedi duas babás por desconfiar de algo, mesmo sem ter certeza, porque é assim que devemos agir: com rapidez, e na dúvida, afastar a criança. Ponto final, sem questionamentos”, revelou ela em um trecho do desabafo.

Maíra abordou a importância de vigilância constante no cuidado com as crianças, mas ressaltou que não se pode cair na armadilha de enxergar perigo em todas as relações afetivas.

“Entendo que existam pessoas doentes e que nunca sabemos quem são. Por isso, precisamos estar atentos 24 horas por dia a todos os sinais”, pontuou.

A influenciadora também destacou que, embora casos graves de abuso existam e mereçam atenção, não se deve transformar em regra a exceção.

“Infelizmente, escutamos histórias horríveis envolvendo tios, amigos, conhecidos, vizinhos e até mesmo padrastos e pais. Mas, mesmo diante dessas histórias, não devemos deixar de criar memórias importantes entre nossos filhos e suas famílias. Não podemos viver como se fosse normal ser doente!”, declarou.



