Kamylinha comemora 18 anos aos prantos sem Hytalo Santos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Kamylinha Santos completou 18 anos, mas a data, que deveria ser de alegria, foi marcada pela emoção e tristeza.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora apareceu chorando diante do bolo de aniversário, visivelmente abalada, mesmo cercada por amigos e familiares durante os parabéns.

O motivo por trás do choro foi a ausência de Hytalo Santos, influenciador que ela considera como uma figura paterna.

Preso há mais de um mês, ele responde por acusações graves de tráfico de pessoas e exploração de menores — situação que abalou profundamente Kamylinha.

A jovem paraibana já havia falado publicamente sobre a importância de Hytalo em sua vida, revelando que o conheceu ainda na infância, aos 9 anos.

“Ele foi o meu refúgio, me apresentou Deus e me mostrou que eu tinha um amor de pai. Eu não seria nada sem ele. Conheci amor, carinho e tive a presença real de um pai”, declarou em uma entrevista recente.