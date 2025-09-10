Kamylinha comemora 18 anos aos prantos sem Hytalo Santos

Kamylinha Santos completou 18 anos, mas a data, que deveria ser de alegria, foi marcada pela emoção e tristeza.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora apareceu chorando diante do bolo de aniversário, visivelmente abalada, mesmo cercada por amigos e familiares durante os parabéns.
O motivo por trás do choro foi a ausência de Hytalo Santos, influenciador que ela considera como uma figura paterna.
Preso há mais de um mês, ele responde por acusações graves de tráfico de pessoas e exploração de menores — situação que abalou profundamente Kamylinha.
A jovem paraibana já havia falado publicamente sobre a importância de Hytalo em sua vida, revelando que o conheceu ainda na infância, aos 9 anos.
“Ele foi o meu refúgio, me apresentou Deus e me mostrou que eu tinha um amor de pai. Eu não seria nada sem ele. Conheci amor, carinho e tive a presença real de um pai”, declarou em uma entrevista recente.
