Virginia aposta em salão de festa de luxo para empreender; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca deu mais um passo em sua trajetória como empresária e inaugurou, nesta terça-feira (9), um luxuoso salão de festas em Goiânia, Goiás.

O espaço, batizado de “Casa VF”, foi apresentado ao público com pompa e direito a um evento especial: a festa de um ano do pequeno José Leonardo, seu filho com o cantor Zé Felipe.

O empreendimento impressiona pela estrutura: além de ambientes sofisticados e uma decoração caprichada, a Casa VF ainda conta com uma piscina imponente e até mesmo um heliponto.

“Goiânia vai ter o melhor salão de festa!!! Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso. Em breve, passo para vocês como que faz para alugar para eventos”, comemorou Virginia nas redes sociais.

A influenciadora e apresentadora do “Sabadou” também aproveitou para compartilhar detalhes da comemoração do caçula e fez um desabafo emocionado.

“Tão feliz que vocês não têm noção… Cheguei aqui no salão de festas e está simplesmente perfeito!!! Hoje estou aqui no meu salão de festas fazendo a festa de 1 ano do meu filho, mas antes trabalhando, porque sempre que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando. Então, o meu sentimento hoje é de gratidão, felicidade infinita e realização”, declarou.