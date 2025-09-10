Xuxa questiona se fã é bolsonarista e pesa o clima em encontro

Um momento curioso entre Xuxa Meneghel e um fã roubou a cena na saída dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (9).
A apresentadora, que havia acabado de gravar chamadas para o Criança Esperança, se confundiu ao ver um boné com o símbolo do Cruzeiro do Sul e associou o acessório a um grupo político.
“Não me diga que isso é de patriota, pelo amor de Deus”, reagiu Xuxa ao avistar o boné. O fã, rindo da situação, tratou logo de esclarecer: “Não, não, jamais”.
Ele usava uma camisa azul e exibia o símbolo que representa o time mineiro Cruzeiro, cuja constelação virou emblema oficial do clube no período pós-Segunda Guerra Mundial.
Marido de Sasha revela que usa dinheiro de Xuxa; saiba motivo
Recentemente, João Lucas, marido de Sasha, causou burburinho ao falar com naturalidade sobre quem tem bancado os altos custos de sua atual turnê.
Durante entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha”, da DiaTV, ele contou, sem rodeios, que parte do investimento em sua carreira vem da própria sogra. “Realmente eu gastei muito mais do que eu gostaria...”, disse o cantor ao ser questionado sobre os gastos da produção.
Sem perder o bom humor, João entregou: “Da Xuxa né? Você achou que vinha de quem?”, arrancando risadas da apresentadora. Ele ainda detalhou como o dinheiro chega até ele.
“[Primeiro] é por meio da Lei Rouanet, né? Depois vem da Xuxa, depois chega em mim. Eu ganho uma mesada da Xuxa, a Sasha também, a nossa cachorra também”, contou, divertindo os espectadores.
