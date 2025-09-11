Andressa Suita reage a acusação de ter provocado briga entre Gusttavo Lima e Brava - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Andressa Suita, de 37 anos, utilizou seus stories no Instagram na noite desta quarta-feira (10) para se pronunciar sobre as acusações de que teria sido responsável por uma crise entre o marido, Gusttavo Lima, de 36, e o cantor sertanejo Thiago Brava, de 39.

A declaração veio após especulações ganharem força nas redes sociais e na imprensa. Através de um comunicado oficial, a equipe jurídica de Andressa refutou as alegações.

"A assessoria jurídica da modelo Andressa Suita, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, vem esclarecer que as falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava, são totalmente inverídicas...", inicia a nota.

O texto ainda afirma que Andressa "não teve qualquer contato com a esposa de Thiago Brava, sra. Lisa Ritter, nem tão pouco, criou a repudiante e fantasiosa situação narrada na matéria...".

A nota também destacou que Andressa tomará providências legais contra os responsáveis pela propagação das informações falsas.

"A influenciadora reitera seu compromisso com a verdade e informa que todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo adotadas contra os irresponsáveis que tentam macular e denegrir a sua honra e imagem, bem como, de sua família", conclui o comunicado.

Entenda

As declarações surgem após a divulgação de uma reportagem do colunista Matheus Baldi, da IstoÉ Gente, que relatava uma possível crise entre os cantores. Segundo o jornalista, tudo teria começado quando Lisa Ritter encontrou mensagens consideradas comprometedoras entre o marido e Gusttavo Lima.

Ela teria repassado o conteúdo a Andressa, que, por sua vez, teria pedido ao marido que se afastasse de Brava e não o recebesse mais em casa.

Thiago Brava quebra o silêncio

Na mesma noite, Thiago Brava também se manifestou. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor negou qualquer briga com Gusttavo. "Só pra gente colocar uma pedra nisso aqui. Não tem briga entre mim e o Gustavo... Aquilo ali é uma piada interna... Não tem nada de treta", afirmou.

Brava ainda relembrou um show recente ao lado de Gusttavo em São Luís e disse que, apesar de um leve desconforto, tudo foi resolvido com conversa e cachaça.