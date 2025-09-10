Faliu? Mariano, dupla de Munhoz, é processado e dívida astronômica vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Mariano, conhecido por formar dupla com Munhoz, está sendo processado pela cooperativa de crédito Sicoob por inadimplência em dois empréstimos pessoais. A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Em um dos contratos, o sertanejo teria firmado acordo para pagar pouco mais de R$ 93 mil em 60 parcelas, mas interrompeu os pagamentos após quitar apenas 13.

Em outro empréstimo, o valor cobrado é de aproximadamente R$ 92 mil, também com apenas 13 parcelas pagas. No total, a dívida ultrapassa R$ 180 mil.

Segundo a Sicoob, houve tentativas de resolver a situação por vias amigáveis. No entanto, a instituição afirma que Mariano não demonstrou interesse em chegar a um acordo, o que levou à decisão de entrar com ações judiciais.

Os processos foram abertos em julho deste ano e, até o momento, o artista ainda não apresentou defesa nos autos.