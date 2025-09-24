Vini Jr. celebra gol sambando e público aponta 'homenagem' à Virginia

Vini Jr. voltou a movimentar as redes sociais na última terça-feira (23), não apenas por sua atuação em campo, mas pela forma como comemorou um de seus gols na partida entre Real Madrid e Levante Unión Deportiva.

O atacante sambou ao celebrar o lance, gesto que rapidamente reacendeu os rumores de um possível affair com a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos.

A dança não passou despercebida pelos fãs, especialmente por ter acontecido poucos dias após Virginia ter sido coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2026.

A cerimônia, realizada no sábado (20), marcou oficialmente a entrada da apresentadora do "Sabadou" (SBT) no mundo do samba. Coincidentemente — ou não —, ela esteve recentemente em Madrid, na Espanha, onde teria se hospedado na casa do craque.

Rapidamente, internautas passaram a interpretar a celebração de Vini como uma possível homenagem à influenciadora.

Comentários como “O homem tá amando”, “Vai, Virginio” e “Ele apoiando a amada” tomaram conta das redes. A especulação ganhou ainda mais força após Virginia curtir a publicação feita por Vini Jr. sobre o jogo.

Por outro lado, há quem acredite que a dança seja apenas mais uma das marcas registradas do jogador. Vini é conhecido por celebrar seus gols com coreografias e já popularizou o bordão “baila, Vini Jr.” — o que levou parte do público a encarar o samba como uma de suas tradicionais performances.

Entenda

Os rumores sobre um possível envolvimento entre os dois começaram em julho, quando Virginia foi uma das convidadas da festa de aniversário de Vini Jr., realizada no Rio de Janeiro. Desde então, os dois nunca foram vistos juntos em público, mas mantêm proximidade que tem chamado atenção dos fãs.

As viagens recentes da influenciadora à Espanha, em especial a estadia na casa do jogador, só reforçaram as especulações.

Um dos momentos mais comentados foi o registro de Margareth Serrão, mãe de Virginia, ao lado de Fernanda Cristina, mãe de Vini — encontro que muitos enxergaram como mais uma pista do suposto romance.