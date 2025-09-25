Virginia se pronuncia após filha ser internada e avisa: 'Vou me despedir' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite desta quarta-feira (24/9), os seguidores de Virginia Fonseca foram pegos de surpresa com a notícia de que a pequena Maria Alice, de apenas 4 anos, foi levada ao hospital.

A filha mais velha da influenciadora e do cantor Zé Felipe passou por uma bateria de exames previamente agendados.

Pelos stories do Instagram, Virginia compartilhou detalhes da ida ao hospital. “Nossa noite vai ser por cá!!! Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado”, contou a influenciadora, acalmando os fãs logo em seguida: “Está tudo bem com ela. Obrigada por todas as mensagens e todo o carinho.”

Em um novo story publicado ainda durante a noite, Virginia aproveitou para agradecer o apoio dos seguidores e se despedir.

“Galera, já vou me despedir de vocês, vou tomar um banho agora e dormir. Boa noite, durmam com Deus, amo vocês demais e obrigada por tudo sempre”, escreveu a criadora de conteúdo.