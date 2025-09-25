Laís Caldas choca com vestido de seda de 26 metros em casamento luxuoso - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (24), Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que se conheceram no "Big Brother Brasil 22", celebraram a cerimônia religiosa do casamento em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A troca de alianças acontece alguns meses após o casal oficializar a união civil em um restaurante no bairro do Itaim Bibi, na capital paulista.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi, sem dúvida, a revelação do vestido da noiva, mantido em segredo até os instantes finais. A criação exclusiva ficou por conta da estilista goiana Thierly Clem, responsável pelo ateliê que desenvolveu o look especialmente para a ocasião.

Com 26 metros de crepe de seda italiana, o vestido foi desenhado para proporcionar um caimento elegante e atemporal, fugindo de tendências passageiras. A escolha do tecido e sua leveza foram essenciais para entregar o efeito visual planejado desde o esboço inicial.

A proposta ia além da estética. Segundo a estilista, o objetivo era refletir a personalidade de Laís em cada detalhe da peça.

“Buscamos transbordar nela mesma: sua essência, sua beleza e sua luz. O resultado foi um vestido magnífico, pensado para impactar a todos e torná-la ainda mais estonteante em seu grande dia", afirmou Thierly.