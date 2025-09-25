Laís Caldas choca com vestido de seda de 26 metros em casamento luxuoso

Nesta quarta-feira (24), Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que se conheceram no "Big Brother Brasil 22", celebraram a cerimônia religiosa do casamento em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
A troca de alianças acontece alguns meses após o casal oficializar a união civil em um restaurante no bairro do Itaim Bibi, na capital paulista.
Um dos momentos mais aguardados da noite foi, sem dúvida, a revelação do vestido da noiva, mantido em segredo até os instantes finais. A criação exclusiva ficou por conta da estilista goiana Thierly Clem, responsável pelo ateliê que desenvolveu o look especialmente para a ocasião.
Com 26 metros de crepe de seda italiana, o vestido foi desenhado para proporcionar um caimento elegante e atemporal, fugindo de tendências passageiras. A escolha do tecido e sua leveza foram essenciais para entregar o efeito visual planejado desde o esboço inicial.
A proposta ia além da estética. Segundo a estilista, o objetivo era refletir a personalidade de Laís em cada detalhe da peça.
“Buscamos transbordar nela mesma: sua essência, sua beleza e sua luz. O resultado foi um vestido magnífico, pensado para impactar a todos e torná-la ainda mais estonteante em seu grande dia", afirmou Thierly.
Ver essa foto no Instagram
Saiba Mais
- Mariana Morais Médica revela como descobriu tumor raro em filho de Wesley Safadão
- Mariana Morais Virginia se pronuncia após filha ser internada e avisa: 'Vou me despedir'
- Mariana Morais Vale Tudo: Gravação da morte de Odete Roitman vaza na web
- Mariana Morais Atriz do 'Teste de Fidelidade' fatura R$ 50 mil para flertar com homens casados
- Mariana Morais Fernanda Lima revela motivo de ter deixado os EUA para ter filho no Brasil
- Mariana Morais Hytalo Santos descobre traição do marido e faz barraco em presídio