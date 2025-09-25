A Fazenda: Rayane surta após peoa jogar na cara crime cometido: 'Estelionatinha' - (crédito: Reprodução/Record)

O dia começou turbulento em "A Fazenda 17". Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso se envolveram em uma discussão intensa que quase saiu do controle, com direito a troca de farpas, acusações sérias e ameaças de processo.

O embate teve início após Saory reclamar por não ter recebido um edredom emprestado. A recusa de Rayane, que afirmou não ter a obrigação de ceder o cobertor, acendeu os ânimos dentro da sede e fez com que a loira reagisse à altura.

A situação escalou rapidamente quando Saory decidiu relembrar o passado de Rayane, mencionando sua prisão por suspeita de participação em um esquema de estelionato que vitimava idosos. Ela não economizou nas palavras: "Estelionatinha!", disparou, causando revolta na rival.

Num tom inflamado, Rayane partiu para cima da peoa e afirmou que tomará medidas legais pela citação do episódio dentro do programa.

"Caráter vem de berço. Não sei como você consegue dormir tranquila", retrucou Saory, que seguiu firme na discussão, sem recuar diante das ameaças da adversária.