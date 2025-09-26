Gracyanne Barbosa é hospitalizada às pressas após sofrer acidente - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa precisou ser hospitalizada nesta quinta-feira (26) após sofrer um acidente durante as gravações do quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck".

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a influencer fitness se machucou enquanto se apresentava ao som da lambada, ritmo escolhido para a semana. Mesmo com o imprevisto, ela seguiu com a performance até o fim e retornou normalmente para o palco ao lado dos demais participantes.

Logo após a apresentação, porém, Gracyanne começou a sentir dores intensas no joelho, o que gerou preocupação nos bastidores da atração.

Diante da situação, ela foi encaminhada ao hospital para realizar uma ressonância magnética. A equipe médica busca avaliar a extensão do problema.

Até o momento, Gracyanne segue aguardando o laudo definitivo para entender a gravidade da lesão e descobrir se será necessário se afastar temporariamente da competição.