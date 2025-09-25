A Fazenda: Dudu Camargo é denunciado por maus tratos após 'enforcar' bezerro

Mais uma polêmica agitou a manhã desta quinta-feira (24) em "A Fazenda 17". Após Carol Lekker se recusar a cuidar dos animais ao lado da rival Rayane Figliuzzi, coube a Dudu Camargo assumir a função de tratar a vaca e os búfalos.
No entanto, a atitude do peão ao lidar com um bezerro durante o procedimento de ordenha gerou revolta nas redes sociais.
Enquanto realizava a tarefa, Dudu foi flagrado puxando o filhote com força excessiva. A atitude chamou a atenção até de Gabily, que o acompanhava no trato.
"Leva ele, vai, vai. Calma, Dudu. Dudu, não pode ser assim, devagar. Tem que ser com carinho, tem que conduzir ele", alertou a peoa, visivelmente incomodada com a forma brusca do colega.
A cena rapidamente repercutiu na internet, com internautas acusando o ex-apresentador de maus-tratos. "Quem maltrata animal já mostra o caráter da pessoa. Esse Dudu é um lixo humano", disparou um perfil no X (antigo Twitter).
Outros usuários cobraram uma postura da emissora: "Deveria ser expulso por maus-tratos. Alô Record, Rodrigo Carelli", escreveu um internauta indignado.
Críticas como "Melhor não ir fazer as tarefas do que maltratar", e "Eu fico pensando só nos animais a ter que conviver com gente bruta" também tomaram conta das redes sociais, com diversos perfis pedindo atenção da produção para o episódio.
"Meu Deus, agressão aos animais?", questionou outra conta.
Dudu puxando o bezerro com força e Gabily chama a atenção: “Dudu não pode ser assim, Dudu devagar Dudu tem que ser com carinho, tem que conduzir ele" ???????? #AFazenda— Central Reality (@centralreality) September 25, 2025
pic.twitter.com/JHW7PtdebD
Saiba Mais
- Mariana Morais A Fazenda: Rayane surta após peoa jogar na cara crime cometido: 'Estelionatinha'
- Mariana Morais 'SUNDAYZ': Nova festa de Dubdogz e 5521 vai unir música eletrônica e ritmos brasileiros
- Mariana Morais Laís Caldas choca com vestido de seda de 26 metros em casamento luxuoso
- Mariana Morais Médica revela como descobriu tumor raro em filho de Wesley Safadão
- Mariana Morais Virginia se pronuncia após filha ser internada e avisa: 'Vou me despedir'
- Mariana Morais Vale Tudo: Gravação da morte de Odete Roitman vaza na web
- Mariana Morais Atriz do 'Teste de Fidelidade' fatura R$ 50 mil para flertar com homens casados
- Mariana Morais Hytalo Santos descobre traição do marido e faz barraco em presídio
- Mariana Morais Brunna Gonçalves teria sido desligada da Beija-Flor após dono levar recusa de Ludmilla
- Mariana Morais Kaddu Smith grava dois clipes no Rio de Janeiro e conquista mais de 5 milhões de views nas redes