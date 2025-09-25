A Fazenda: Dudu Camargo é denunciado por maus tratos após 'enforcar' bezerro - (crédito: Reprodução/Record)

Mais uma polêmica agitou a manhã desta quinta-feira (24) em "A Fazenda 17". Após Carol Lekker se recusar a cuidar dos animais ao lado da rival Rayane Figliuzzi, coube a Dudu Camargo assumir a função de tratar a vaca e os búfalos.

No entanto, a atitude do peão ao lidar com um bezerro durante o procedimento de ordenha gerou revolta nas redes sociais.

Enquanto realizava a tarefa, Dudu foi flagrado puxando o filhote com força excessiva. A atitude chamou a atenção até de Gabily, que o acompanhava no trato.

"Leva ele, vai, vai. Calma, Dudu. Dudu, não pode ser assim, devagar. Tem que ser com carinho, tem que conduzir ele", alertou a peoa, visivelmente incomodada com a forma brusca do colega.

A cena rapidamente repercutiu na internet, com internautas acusando o ex-apresentador de maus-tratos. "Quem maltrata animal já mostra o caráter da pessoa. Esse Dudu é um lixo humano", disparou um perfil no X (antigo Twitter).

Outros usuários cobraram uma postura da emissora: "Deveria ser expulso por maus-tratos. Alô Record, Rodrigo Carelli", escreveu um internauta indignado.

Críticas como "Melhor não ir fazer as tarefas do que maltratar", e "Eu fico pensando só nos animais a ter que conviver com gente bruta" também tomaram conta das redes sociais, com diversos perfis pedindo atenção da produção para o episódio.

"Meu Deus, agressão aos animais?", questionou outra conta.