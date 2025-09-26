Após polêmica com Beija-Flor, esposa de Ludmilla é anunciada na Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Brunna Gonçalves já tem novo destino para o Carnaval de 2026. Após deixar a Beija-Flor de Nilópolis, a dançarina foi oficialmente apresentada nesta quinta-feira (25) como musa da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, cidade natal de sua esposa, Ludmilla.

Através das redes sociais, a agremiação celebrou a chegada da nova integrante: "Deixa ela com a escola dela! Nossa mais nova musa tá na área! Bem-vinda", publicou o perfil oficial da Grande Rio.

Brunna também se manifestou: "Casa nova. Obrigada pelo convite e por me receberem tão bem, Grande Rio. Caxias, agora eu sou toda de vocês!! Vamos fazer um Carnaval lindo", escreveu nos Stories.

A mudança acontece logo após a bailarina anunciar, na quarta-feira (24), sua saída da Beija-Flor. Em um desabafo emotivo, ela refletiu sobre o encerramento de ciclos:

“Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. [...] Mas também aprendi que nem sempre o lugar onde a gente está é, de fato, o lugar onde querem que a gente esteja", disse.

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, também comentou o episódio e demonstrou apoio total à nora.

"Tenha certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor! Eu te amo!", publicou em tom de crítica à escola anterior.