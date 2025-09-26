Murilo Huff gera revolta ao vetar lançamento de novas músicas de Marília Mendonça - (crédito: Reprodução/Instagram)

Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça e pai de Léo, tomou uma decisão que impacta diretamente os fãs da eterna “Rainha da Sofrência”.

De acordo com informações do programa Fofocalizando, do SBT, o cantor não autorizou o lançamento do projeto “Manuscritos da Rainha”, que reúne músicas inéditas gravadas por Marília antes de sua trágica morte, em 2021.

Segundo a atração, a escolha de Murilo foi motivada por proteção ao filho do casal, hoje com 3 anos. O cantor decidiu que somente quando Léo completar 18 anos é que ele próprio poderá decidir se deseja ou não lançar o material.

Toda a arrecadação financeira, inclusive, será destinada exclusivamente ao herdeiro da artista.

Não agradou

A notícia, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos fãs se mostraram decepcionados com a suspensão do projeto. “Os fãs sofrem com isso, né?! Poderiam lançar e todo o dinheiro ir pra conta dele, e ele decidir o que fazer quando tiver 18!”, criticou um seguidor.

Por outro lado, houve quem elogiasse a postura do artista. “Achei ele mais coerente que a própria família da Marília”, escreveu uma usuária.