Murilo Huff gera revolta ao vetar lançamento de novas músicas de Marília Mendonça

Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça e pai de Léo, tomou uma decisão que impacta diretamente os fãs da eterna “Rainha da Sofrência”.
De acordo com informações do programa Fofocalizando, do SBT, o cantor não autorizou o lançamento do projeto “Manuscritos da Rainha”, que reúne músicas inéditas gravadas por Marília antes de sua trágica morte, em 2021.
Segundo a atração, a escolha de Murilo foi motivada por proteção ao filho do casal, hoje com 3 anos. O cantor decidiu que somente quando Léo completar 18 anos é que ele próprio poderá decidir se deseja ou não lançar o material.
Toda a arrecadação financeira, inclusive, será destinada exclusivamente ao herdeiro da artista.
Não agradou
A notícia, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos fãs se mostraram decepcionados com a suspensão do projeto. “Os fãs sofrem com isso, né?! Poderiam lançar e todo o dinheiro ir pra conta dele, e ele decidir o que fazer quando tiver 18!”, criticou um seguidor.
Por outro lado, houve quem elogiasse a postura do artista. “Achei ele mais coerente que a própria família da Marília”, escreveu uma usuária.
Saiba Mais
- Mariana Morais Fã invade palco, morde Natanzinho Lima e show é interrompido; veja
- Mariana Morais Mel Summers: bicampeã do Prêmio Jovem Brasileiro e aposta da Globo conquista o Brasil
- Mariana Morais Virginia é detonada por deixar filha de biquíni em colo de homem: 'Absurdo!'
- Mariana Morais Evangélica, Claudia Leitte revela motivo de cantar músicas de Carnaval
- Mariana Morais Tati Machado chora ao relembrar perda dolorosa e expõe vontade de desistir
- Mariana Morais Ticiane Pinheiro faz revelação sobre trocar Record pela TV Globo