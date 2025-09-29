Popó passa por cirurgia após briga generalizada; equipe alega tentativa de homicídio

Acelino “Popó” Freitas usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre sua saúde, após o tumulto que marcou sua luta contra Wanderlei Silva no último sábado (27), durante o Spaten Fight Night, em São Paulo.

O lutador está hospitalizado em Salvador e, segundo ele mesmo, será submetido a um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (29).

Por meio de um vídeo publicado no Instagram, o tetracampeão mundial de boxe contou que permanece sob observação médica e confirmou a necessidade da cirurgia. Apesar da gravidade do quadro, Popó não revelou qual será o tipo de intervenção.

"Estou em Salvador. No Hospital. Internado. Em observação. Amanhã farei um procedimento cirúrgico. O que eu gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória! Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro", declarou Popó, visivelmente emocionado.

Além da questão médica, o baiano fez questão de se posicionar sobre os vídeos e áudios que circulam nas redes sociais envolvendo o pós-luta.

"Com relação aos áudios e vídeos que vocês tem assistido por aí, não sejam manipulados. Nunca, em hipótese alguma, iríamos - eu e meu time - premeditar confusão após a luta", pontuou.

"Eu tenho décadas de boxe, com os princípios da nobre arte entranhados com naturalidade na minha vida… e nunca me envolvi em nada disso, muito menos minha equipe e filhos! Estão querendo imputar, a nós, a conduta que é das mais corriqueiras no histórico dos envolvidos do time adversário", explicou Popó.

A repercussão do episódio levou também a assessoria de imprensa de Popó a se manifestar publicamente. De acordo com o assessor Betinho Alves, a situação ultrapassou os limites de um desentendimento esportivo e foi classificada como uma tentativa de homicídio.

"Isso sim foi uma tentativa de homicídio, uma pura covardia! Popó, em toda sua história no boxe, nunca passou por uma situação dessas. Bater covardemente em um ídolo nacional, o homem que conquistou 4 títulos mundiais, é inaceitável", afirmou.