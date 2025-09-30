Andressa Urach choca ao postar vídeo adulto com pai e irmã: 'Família unida'

Andressa Urach voltou a causar polêmica nas redes sociais ao divulgar mais uma de suas polêmicas parcerias no universo do conteúdo adulto. A ex-participante de "A Fazenda" tem dado tudo de si à nova fase profissional e, desta vez, foi além do que o público esperava.

Na tarde desta segunda-feira (29), a modelo surpreendeu ao publicar a prévia de um material gravado com ninguém menos que sua irmã, Pâmela Urach, e o pai, Carlos Urach. Arthur Urach, filho da modelo, foi responsável pela gravação do conteúdo.

A iniciativa gerou grande repercussão nas redes sociais, especialmente pela forma inusitada do encontro familiar.

A legenda do post, como de costume, não passou despercebida. “Duvido a sua família ser mais unida que a família Urach. Eu, meu pai e minha irmã num surubão proibido… Todo mundo metendo em todo mundo com gozada, gemido e tesão por todo quarto, do jeito que você gosta", escreveu ela.

Confira o vídeo no perfil oficial de Andressa Urach clicando aqui



