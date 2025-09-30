Karoline Lima rompe o silêncio sobre possível traição de Leo Pereira

Karoline Lima falou pela primeira vez sobre o término do relacionamento com o jogador Léo Pereira, do Flamengo. A influenciadora abriu o jogo durante uma entrevista exclusiva ao portal LeoDias, concedida nesta segunda-feira (29/9).
Com bom humor, ela foi direta ao afastar qualquer boato de traição. “Até onde eu sei…”, declarou, em tom descontraído, reforçando que a separação não teve relação com infidelidade. Segundo Karoline, o fim foi resultado de um conjunto de fatores, embora ela prefira manter os detalhes em sigilo e se apegar às lembranças positivas do que viveram juntos.
O tom reservado adotado pela influenciadora é intencional. Ela justificou a decisão de não se aprofundar no assunto por respeito às famílias envolvidas, optando por lidar com o momento de forma mais discreta e viver “um dia de cada vez”.
Mesmo com o fim do namoro, Karoline não descartou totalmente uma reconciliação. Ao ser questionada sobre o que ainda sente, respondeu sem hesitar: “Claro que [sinto algo por ele ainda], se eu falar que não é porque eu nunca amei”, reconhecendo que ainda há carinho e afeto por Léo.
No entanto, a influenciadora ponderou que sentimento, por si só, não basta para sustentar uma relação.
