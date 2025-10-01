Val Marchiori faz desabafo comovente sobre luta contra câncer de mama - (crédito: Reprodução/Record TV)

Val Marchiori usou suas redes sociais nesta terça-feira (30) para abrir o coração a respeito de um momento delicado que está enfrentando: o diagnóstico de câncer de mama.

Aos 50 anos, a empresária relatou nos stories do Instagram que, embora já tenha passado por uma cirurgia para retirada do tumor, o processo tem sido emocionalmente desafiador.

Em uma reflexão sincera, Val compartilhou com os seguidores o impacto emocional que a doença tem causado.

“Existem noites que parecem mais pesadas, tão difíceis que a gente nem consegue rezar... É como se as palavras fugissem e o coração ficasse apertado. Essa minha luta não tem sido fácil, mas sigo acreditando que com fé em Deus tudo vai dar certo”, desabafou a socialite.

A confirmação do diagnóstico veio no dia 26 de agosto, quando a própria Val publicou um vídeo no Instagram contando ter descoberto um carcinoma tipo 2, com 6 milímetros, ainda em estágio inicial.

Na ocasião, ela aproveitou para reforçar a importância dos exames preventivos e anunciou que começaria o tratamento sem demora. Poucos dias depois, em 1º de setembro, foi submetida a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e teve alta no dia seguinte.

Sua batalha contra o câncer também foi tema de entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, exibido na Record. Val explicou que os próximos passos ainda estão em avaliação.

“Tirou o tumor e daqui 40 dias eu começo [os exames] para ver qual tratamento vou fazer. Se vai ser só radioterapia, quimioterapia... Eu falei: 'Doutora, não quero nem saber. Tira logo isso de mim. Vamos fazer o que tem que fazer'”, declarou ela durante a exibição.