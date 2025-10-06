Lore Improta desabafa sobre diagnóstico preocupante da filha com Léo Santana

Lore Improta usou seu perfil nas redes sociais neste domingo (5/10) para dividir com os seguidores um momento delicado em casa.

A filha Liz, de 4 anos, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana, está enfrentando sintomas de uma virose há três dias, o que tem deixado a influenciadora bastante abalada.

Segundo Lore, a situação tem sido difícil de lidar. Em vídeo publicado no Instagram, ela contou como tem sido a rotina com a pequena durante a enfermidade.

“E aí, minha galera. Gente, hoje foi luta, viu? Na verdade, tem uns três dias já, por isso que estou mais sumidinha daqui também. Uma virose chata, chata, chata, chata em Liz, uma febre que não baixa”, desabafou.

A dançarina também revelou a angústia que sente ao ver a filha adoecida. “Eu já fico agoniada, fico com, sei lá, eu não consigo lidar bem com ver Liz doente, acho que nenhum pai, nenhuma mãe, né? Só que eu fico muito, sei lá, eu não consigo me concentrar em mais nada”, declarou.

Mesmo diante da preocupação, Lore procurou tranquilizar os fãs ao afirmar que a filha está apresentando sinais de melhora. “Enfim, ela tá melhorando, agora acabei de botar ela para dormir, dei o banho, comeu uma sopinha, eu deitei aqui pra poder falar com vocês”, concluiu.