A Fazenda: Gaby Spanic avisa que vai desistir e acende alerta vermelho - (crédito: Reprodução/Record)

Gaby Spanic viveu um momento de crise neste domingo (12), dentro de "A Fazenda 17" (Record). A atriz venezuelana, conhecida no Brasil pelo papel icônico em "A Usurpadora" (SBT), se emocionou ao ponto de considerar deixar o reality rural, após novos desentendimentos com Fernando Sampaio.

A relação entre os dois participantes, marcada por constantes atritos, chegou ao limite para Gaby. Visivelmente abalada, ela desabafou com colegas e afirmou que a convivência com Fernando se tornou insustentável. “Quero sair daqui!”, disse a peoa, aos prantos, durante uma conversa no quarto.

Durante a gravação da Prova de Fogo, a tensão se intensificou após um desentendimento com Carol. Pouco depois do embate, em conversa com Yoná, Gaby não poupou críticas: “Soberba, pessoa horrível. Ela se acha a Mulher-Maravilha, se acha o máximo. Ela é a dona do programa!”

Apesar da pressão emocional, Gaby recebeu apoio dentro da casa. Yoná e Duda Wendling tentaram acalmá-la, pedindo que não tomasse uma decisão precipitada. O principal aliado, no entanto, foi Dudu Camargo, que fez um apelo direto à atriz.

Dudu prometeu que tomará uma atitude na próxima formação de Roça. “Espere até terça-feira. É uma questão de dívida com você.

Quero olhar nos seus olhos e dizer: ‘Gaby, está feito!’”, garantiu ele, se comprometendo a indicar Fernando como forma de apoio à colega. Por hora, o apelo surtiu efeito e Gaby decidiu seguir no jogo.