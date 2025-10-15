Dudu Camargo tenta comandar 'A Fazenda' mas leva rasteira de Galisteu

A formação da Roça desta terça-feira (14/10) foi marcada por um momento inusitado em “A Fazenda 17”. Dudu Camargo tentou tomar as rédeas da atração ao vivo, mas acabou sendo interrompido de forma firme por Adriane Galisteu, que não deixou margem para dúvidas sobre quem comanda o programa.

Com sua postura habitual, Galisteu não hesitou ao colocar ordem na dinâmica. “Ser Fazendeiro é coisa séria”, afirmou, ao esclarecer que a produção já havia identificado a tentativa de manobra por parte de Dudu.

O ex-apresentador pretendia designar um participante ao banco e, de última hora, alterar a escolha como forma de surpreender tanto os colegas de confinamento quanto o público.

A tentativa, no entanto, foi frustrada antes mesmo de ganhar força. “Quem pede pra ir pro banco sou eu”, rebateu Galisteu, reafirmando sua autoridade diante da tentativa de interferência e colocando o peão de volta ao papel de mero participante.

Ao final da noite, a Roça foi oficialmente formada por Fernando, Matheus, Rayane e Yoná. Agora, os três últimos disputam a Prova do Fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (15). O vencedor não apenas escapa da eliminação como também retorna à sede com o chapéu mais cobiçado da semana.