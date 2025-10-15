Ex-affair volta a expor Vini Jr. e insinua que ganhou flores do jogador

Nesta quarta-feira, 15, Day Magalhães voltou a chamar atenção nas redes sociais.
A modelo, que ganhou notoriedade após revelar detalhes de um suposto affair com Vini Jr., publicou uma imagem enigmática diretamente da Espanha: um buquê de flores acompanhado da frase “Não foi por falta de aviso”.
A publicação surge poucos dias após Virgínia Fonseca assumir publicamente que recebeu flores e um pedido de desculpas do jogador. Mais do que isso, a influenciadora admitiu estar aberta a uma reconciliação com o atacante do Real Madrid.
Em família
Virginia, inclusive, esteve ao lado de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr, na noite desta terça-feira (14). A influenciadora roubou a cena durante o segundo ensaio da Grande Rio, na quadra da escola de samba, no Rio de Janeiro.
Nas redes sociais, fãs e curiosos repercutiram cliques de Virginia com a suposta sogra, que não se limitou apenas a assistir: Fernanda sambou com animação, posou com o promoter David Brazil e outros nomes ligados ao Carnaval, mostrando total entrosamento com o universo da escola.
O perdão
Em conversa com o Portal Leo Dias, Virginia comentou sobre o pedido de desculpas público feito por Vini Jr. após a polêmica envolvendo prints de conversas do jogador com outras mulheres. Com maturidade, ela elogiou a postura do atleta:
“Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”. A influenciadora também confirmou que foi Vini quem enviou o buquê de flores que encantou seus seguidores nos últimos dias, selando o gesto de reconciliação com romantismo.
