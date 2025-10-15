A Fazenda: Peoa surta ao vivo e leva bronca de Galisteu: 'Me respeita' - (crédito: Record TV)

Na noite de terça-feira (14), a formação da quarta Roça em “A Fazenda 17” foi marcada por um momento de tensão que envolveu Adriane Galisteu e duas peoas.

Durante a votação ao vivo, a apresentadora precisou intervir firmemente para controlar uma discussão acalorada entre Carol Lekker e Tamires Assis. O bate-boca começou quando Carol justificou seu voto em Tamires, o que rapidamente gerou reação da adversária.

“Peço que a direção faça uma reprise e faça esse take, porque falei da Yoná pegar comida com a mão. Na mesma hora, eu corrigi e falei: ‘Opa, índio não’“, disse Carol. A resposta de Tamires veio em seguida: “Mas falou que índio comia do chão“, acusou, elevando ainda mais o clima de tensão.

Sem perder tempo, Carol se levantou e se aproximou da rival para continuar a discussão, o que motivou a primeira advertência da noite por parte de Galisteu. “No seu lugar, Carol, por favor“, pediu a apresentadora, tentando restaurar a ordem no programa ao vivo.

A situação ficou ainda mais delicada quando Galisteu tentou dar um alerta às duas.

“Carol e Tamires, quando eu pedir para vocês ou voltarem para o lugar ou pararem de falar…“, começou ela, sendo surpreendida por uma interrupção de Carol. “Manda essa cachorra calar a boca, Dri!“, disparou, referindo-se a Tamires.

Adriane, então, não deixou passar e deu uma bronca direta na peoa. “Carol, me respeita. Eu estou aqui pedindo para você voltar para o seu lugar e estou pedindo, por favor, para vocês pararem porque temos que continuar. Na hora que você recebe o voto, eu deixo vocês levantarem, mas não precisa sair do seu lugar“, finalizou a apresentadora.