Mateus Solano dá tapa em celular de fã em peça; equipe do ator emite comunicado

Mateus Solano virou um dos nomes mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira (16), após viralizar um vídeo em que aparece dando um tapa no celular de uma pessoa da plateia durante a apresentação da peça "O Figurante".
O episódio aconteceu na última terça-feira (14), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.
A gravação foi divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco e mostra o ator, de 44 anos, retirando o aparelho das mãos de um espectador que estava sentado na primeira fileira, filmando a peça. Mesmo após o gesto, Mateus continuou atuando normalmente, sem interromper o espetáculo.
Segundo a assessoria do ator, o público é orientado diversas vezes, antes do início de cada sessão, a não utilizar celulares dentro do teatro.
"Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo 'O Figurante' por todo o país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores", inicia a nota divulgada.
"Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta; inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos", diz o comunicado enviado à coluna de Fábia Oliveira.
A equipe esclareceu ainda que o momento mostrado no vídeo faz parte da encenação da peça.
“Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação.”
Apesar da repercussão, a produção da peça informou que o ator está disposto a reparar qualquer eventual dano causado ao celular da espectadora envolvida.
???? Mateus Solano deu um TAPA na mão de uma mulher que estava filmando sua peça de teatro.
Ela afirmou não ter sido avisada sobre a proibição de filmagens e se sentiu agredida! pic.twitter.com/DWkLpugBAP— FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 16, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Filha de Neymar é atingida na cabeça e deixa estádio aos prantos
- Mariana Morais Ana Castela protagoniza primeiro atrito de casal com Zé Felipe; veja
- Mariana Morais Projeto de Dorgival Dantas entra na grade de projetos nacionais da Rede Globo
- Mariana Morais Gracyanne foi arrancada do carro pelos cabelos por bandidos; saiba detalhes
- Mariana Morais Zé Felipe dá resposta desbocada após Ana Castela virar piada na web
- Mariana Morais Gracyanne vai parar na sarjeta após ter carro roubado no Rio