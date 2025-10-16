Mateus Solano dá tapa em celular de fã em peça; equipe do ator emite comunicado - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Mateus Solano virou um dos nomes mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira (16), após viralizar um vídeo em que aparece dando um tapa no celular de uma pessoa da plateia durante a apresentação da peça "O Figurante".

O episódio aconteceu na última terça-feira (14), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

A gravação foi divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco e mostra o ator, de 44 anos, retirando o aparelho das mãos de um espectador que estava sentado na primeira fileira, filmando a peça. Mesmo após o gesto, Mateus continuou atuando normalmente, sem interromper o espetáculo.

Segundo a assessoria do ator, o público é orientado diversas vezes, antes do início de cada sessão, a não utilizar celulares dentro do teatro.

"Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo 'O Figurante' por todo o país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores", inicia a nota divulgada.

"Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta; inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos", diz o comunicado enviado à coluna de Fábia Oliveira.

A equipe esclareceu ainda que o momento mostrado no vídeo faz parte da encenação da peça.

“Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação.”

Apesar da repercussão, a produção da peça informou que o ator está disposto a reparar qualquer eventual dano causado ao celular da espectadora envolvida.