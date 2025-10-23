Ana Maria deixa programa ao vivo após sentir 'piriri'; veja

Ana Maria Braga protagonizou um momento cômico durante o "Mais Você" desta quarta-feira (22). Pouco antes de começar o quadro “Feed da Ana”, a apresentadora precisou se ausentar do estúdio às pressas após sentir uma forte dor de barriga.

Sem esconder o que aconteceu, Ana tratou o episódio com a leveza que é sua marca registrada. Enquanto estava fora, Tati Machado e Ju Massaoka assumiram o comando do programa ao vivo. Ao retornar, a veterana fez questão de explicar o motivo da saída repentina — e arrancou gargalhadas da equipe.

“Numa hora dessas você vai falar o quê? Que vou tomar café? Foi mais ou menos isso que aconteceu, mas, na verdade, foi uma dor de barriga danada! E aí não tem o que fazer, minha senhora! Me desculpe, mas o que eu ia falar? Ia mentir? Não ia resolver nada, é melhor falar a verdade”, disparou, rindo.

O bom humor se estendeu ao estúdio, com direito à participação do Louro Mané, que não perdeu a chance de brincar:

“Ela resolveu dar um habeas corpus para o intestino.” Ana entrou na onda com naturalidade: “É bom também, que eu tenho o intestino preso.”

Nas redes sociais, o público elogiou a forma espontânea como a situação foi conduzida. "Que sintonia! Que espontaneidade! Isso sim é saber fazer televisão. De uma situação inusitada, rapidamente foi contornada com a leveza e rapidez da Tati!", comentou um usuário do Instagram.