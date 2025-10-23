Val Marchiori faz apelo comovente às mulheres sobre luta contra o câncer de mama - (crédito: Instagram)

Val Marchiori usou suas redes sociais nesta quarta-feira (22) para compartilhar um momento de reflexão e empatia com outras mulheres que, assim como ela, enfrentam o câncer de mama.

Em tratamento desde o fim de agosto, a empresária de 51 anos fez um apelo emocionado pela presença e apoio familiar durante a batalha contra a doença.

Ao relatar a ansiedade sentida durante mais uma consulta médica, Val abriu o coração e destacou a importância dos vínculos afetivos nesse processo.

“Um pedido do coração. Hoje tive mais uma consulta, mais exames… e cada vez que entro em uma sala médica, o coração aperta. É medo, é angústia, é o pensamento: ‘Será que vai dar tudo certo?’. E nesses momentos, o apoio da família faz toda a diferença. Um abraço do marido, o olhar dos filhos, a presença de quem a gente ama tudo isso é força. É o que sustenta a gente quando o chão parece sumir", escreveu.

Comovida pelos relatos que tem recebido, a empresária chamou atenção para o abandono que muitas pacientes enfrentam justamente no momento mais vulnerável.

“Mas infelizmente, recebo muitos relatos de mulheres que estão sozinhas, abandonadas no momento em que mais precisam. Então, hoje eu quero deixar um pedido, um apelo: Homens, não abandonem suas mulheres. Apoiem. Acompanhem. Segurem a mão delas”, pontuou.

“O câncer já é uma luta dura demais para ser enfrentada sem amor. E lembrem-se: o dia de amanhã, ninguém sabe. Hoje é ela, mas amanhã pode ser você ou alguém que você ama. O amor, o cuidado e a presença são também parte da cura”, completou.

O diagnóstico

Val revelou o diagnóstico no dia 26 de agosto, por meio de um vídeo no Instagram. Ela descobriu um carcinoma tipo 2, com 6 milímetros, ainda em estágio inicial. Na ocasião, reforçou a importância de exames preventivos e informou que iniciaria o tratamento imediatamente.

Em setembro, passou por cirurgia para remoção do tumor no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Teve alta no dia seguinte. Mais recentemente, em 14 de outubro, iniciou a primeira sessão de quimioterapia como parte do processo de recuperação.