Avião cai durante reportagem ao vivo na Globo e simulação viraliza na web

Um momento inusitado ao vivo na TV Globo chamou atenção dos telespectadores e viralizou nas redes sociais.

Durante o "Bom Dia Pernambuco" desta quinta-feira (23), um “acidente” de avião ocorreu dentro de um simulador de voo, justamente no instante em que o telejornal abordava o mercado de trabalho para pilotos em comemoração ao Dia do Aviador.

A cena aconteceu em uma cabine que simula o interior de um Boeing 737, onde dois profissionais da aviação realizavam uma demonstração de decolagem.

Poucos segundos após o início do voo virtual, a aeronave começou a inclinar para o lado até “cair”. Embora tudo fizesse parte de uma simulação, o realismo das imagens surpreendeu quem acompanhava a transmissão.

"Muita dedicação e treinamento", dizia o comandante Silva Filho, entrevistado no momento do imprevisto, enquanto explicava os requisitos para ser um bom piloto.

O repórter Ivan Duarte, que participava da matéria, não viu a queda acontecer porque já havia se virado para a câmera. Mais tarde, ele reagiu com bom humor nas redes sociais.

"Galera, eu estava de costas e não vi o avião caindo. Estou vivo!", brincou o jornalista em seu perfil no Instagram, após o vídeo se espalhar na web.

Rapidamente, o vídeo passou a viralizar nas redes sociais, arrancando comentários divertidos do público. "Era aula apenas de decolagem. Aterrisagem é outro módulo", brincou um usuário. Outro destacou a postura serena dos pilotos mesmo diante da queda: "Se desesperam com calma".