Virginia faz fãs suspeitarem de gravidez após desabafo

Uma fala de Virginia Fonseca repercutiu fortemente nas redes sociais nesta terça-feira (28), poucas horas após a influenciadora e o jogador Vini Jr. oficializarem o namoro. Em um vídeo que viralizou, a empresária comenta estar com vontade de vomitar — o suficiente para gerar uma onda de especulações entre os internautas.

Nas redes, seguidores logo começaram a levantar hipóteses sobre uma possível gravidez. Muitos acreditam que a oficialização do namoro teria ocorrido como forma de introduzir discretamente a chegada de um novo herdeiro. Embora não haja qualquer confirmação, as suposições se espalharam com velocidade.

Entre as reações, o bom humor também dominou os comentários. “Vem José Vinícius Mário Júnior”, escreveu uma seguidora, apostando no nome do suposto bebê. “Tá explicado o tanto de sono que ela tem sentido”, comentou outra, em referência a sinais clássicos de gestação.

Apesar das teorias, alguns fãs trataram de desmentir os rumores. “Vocês são fogo kkkkkk. Ela disse que estava com vontade de vomitar porque pegou pesado na academia”, explicou um internauta.

Mesmo assim, o burburinho continuou. “Era só o que faltava a Virginia engravidar”, comentou uma seguidora. Outra questionou: “Mas ela não usa DIU?”

Vini Jr. e Virginia Fonseca surpreenderam os seguidores na tarde desta terça-feira (28) ao oficializar publicamente o namoro nas redes sociais. A revelação veio por meio de uma publicação conjunta no Instagram, que rapidamente viralizou.

Na imagem, o cenário era digno de filme romântico: cama decorada com pétalas de rosa, balões em formato de coração e uma atmosfera completamente envolta em tons vermelhos.

Foi assim que os dois escolheram tornar público o relacionamento que, ao longo dos últimos meses, gerou rumores, idas e vindas e muitas especulações. Entre as polêmicas mais marcantes, está o 'exposed' sofrido pelo jogador, que teve conversas vazadas com uma modelo.