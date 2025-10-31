Sabrina Sato faz relato comovente sobre diagnóstico de câncer do pai

Sabrina Sato emocionou o público ao relembrar, durante o "Saia Justa" da última quarta-feira (29/10), o momento em que descobriu o diagnóstico de câncer no pâncreas do pai, Omar Rahal. A apresentadora contou que a notícia chegou após um longo dia de gravações.

“Gravei [um programa] de manhã até a noite, eu senti que o grupo do WhatsApp da família estava em silêncio. Meu pai tinha ido fazer os exames no hospital. E, aí, o Nicolas foi me buscar no trabalho. Na hora que entramos no carro, eu vi o olho dele cheio d’água. Falei: ‘Meu pai’”, recordou.

Com a voz embargada, Sabrina explicou que o marido tentou transmitir a notícia da forma mais positiva possível.

“Aí ele disse: ‘Seu pai está com câncer, mas tem uma notícia muito boa, porque descobriram no início e vamos conseguir operar. A Zoe [filha da apresentadora] já dormiu, está tudo certo, vamos para o hospital vê-lo'”, detalhou a apresentadora, que tem dividido com os fãs o processo de recuperação do pai.

Durante a conversa, ela também falou sobre o impacto de ver Omar fragilizado. “Pra mim, o mais difícil foi quando eu olhava meu pai, que sempre cuidou de todo mundo, que me carregava no colo, forte, sempre forte, sempre saudável, apesar de estar com 73 anos, muito independente, dirigindo para cima e para baixo, morando sozinho na fazenda…”, desabafou.

No encerramento do relato, Sabrina se emocionou ao refletir sobre a nova fase da relação com o pai. “Ele em uma cama de hospital, a gente cuidando dele. E eu falei: ‘Chegou esse momento de cuidarmos dele'”, afirmou.

Omar Rahal foi internado em agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma cirurgia de emergência, e recebeu alta após 25 dias. À época, Sabrina comemorou a recuperação rápida e destacou que o procedimento havia sido considerado complexo pelos médicos.