Dado Dolabella teria tentado impedir transmissão de entrevista polêmica na TV

A entrevista de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no "Domingo Espetacular", da Record, segue repercutindo — e não apenas pelo conteúdo. Nos bastidores, segundo novas informações, o casal teria tentado impedir que a gravação fosse ao ar, mesmo após aceitar participar da conversa.
A revelação foi feita por Gabi Cabrini, filha do jornalista e também repórter, durante sua participação no programa "Fofocalizando", do SBT, nesta segunda-feira (3). De acordo com Gabi, os bastidores da gravação foram tensos desde o início, com Dado demonstrando receio em continuar com a entrevista.
“Antes de começar, o Dado quase desistiu. E aí eu achei excelente que meu pai entrou já gravando, reto e direto: ‘Tão me falando que você quer desistir. Por quê?’”, contou ela.
Gabi ainda destacou a postura do pai ao garantir que Marcela estivesse ali por vontade própria. “Meu pai pergunta: ‘Marcela, você está dando essa entrevista obrigada? Você se sente confortável?’, e ela segue com a entrevista”, revelou.
No entanto, o ponto mais polêmico veio em seguida. Segundo Gabi, o casal teria acionado advogados nos bastidores na tentativa de impedir a exibição da matéria.
“Tem algo que ninguém sabe: eles tentaram mandar advogado, tentaram não por essa matéria no ar. Por quê? Porque a intenção do Dado Dolabella era, novamente, enganar o Brasil”, disparou a repórter.
Completamente sem papas na língua, ela acrescentou: “Pra mim, ficou claro que o tempo todo ele tenta depositar a culpa das agressões nas mulheres.”
Poucas horas antes dessa declaração, o próprio casal já havia se manifestado por meio de uma nota conjunta nas redes sociais, afirmando que a entrevista foi editada de maneira “distorcida” e acusando o programa da Record de adotar um viés sensacionalista. Segundo eles, a versão exibida não refletiria a totalidade da conversa gravada, que durou cerca de três horas.
