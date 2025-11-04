Elize Matsunaga agradece 'fãs' e diz que marido morto por ela já a perdoou - (crédito: Instagram/Netflix)

Com o lançamento da série "Tremembé" no Prime Video, que explora histórias reais de criminosos conhecidos nacionalmente e que passaram pela chamada “prisão dos famosos”, Elize Matsunaga voltou a ser um dos nomes mais mencionados nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Junto com a repercussão da produção, um vídeo antigo da ex-detenta voltou à tona e reacendeu a polêmica em torno de seu caso.

Nas imagens, Elize, que hoje cumpre pena em regime aberto, aparece agradecendo o apoio que teria recebido de parte do público e faz uma declaração que gerou reações diversas: “Acredito que o Marcos já me perdoou”, diz ela, referindo-se ao marido Marcos Matsunaga, herdeiro da marca Yoki, assassinado e esquartejado por ela em 2012 — crime que chocou o Brasil.

A gravação, segundo informações divulgadas pela defesa da própria Elize, teria sido feita durante uma das etapas do processo de reintegração à sociedade. No vídeo, ela afirma estar vivendo um momento mais estável e declara: “Estou muito feliz com essa nova fase da minha vida”.

Desde que conquistou o direito ao regime aberto, em maio de 2022, Elize tem evitado aparições públicas. Mesmo assim, o lançamento da série e a reaparição do vídeo voltaram a colocar seu nome no centro do debate sobre o direito da ressocialização e segunda chance para criminosos.

Ganhando a vida como motorista de app

Após anos longe dos holofotes, Elize Matsunaga voltou a ser assunto nas redes sociais com a estreia da série "Tremembé", produção da Prime Video que mergulha no universo de criminosos célebres do sistema prisional brasileiro.

A repercussão aumentou após a revelação de que Elize estaria trabalhando como motorista de aplicativo em Franca, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do jornalista e biógrafo Ullisses Campbell, a ex-detenta aparece cadastrada no serviço sob o nome Elize Araújo Giacomini e mantém uma nota respeitável de 4,80 estrelas em uma escala de 0 a 5.

A empresa responsável pelo aplicativo confirmou que o cadastro está regular, sem histórico de reclamações de usuários. No entanto, não há confirmação oficial se ela continua atuando ativamente como motorista.