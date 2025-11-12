Repórter da Globo é atacado por supostos golpistas do INSS; veja - (crédito: TV Globo)

O repórter e produtor Afonso Ferreira foi vítima de agressão enquanto investigava um esquema suspeito em frente a uma agência do INSS em Brasília. A reportagem foi exibida nesta terça-feira (11) no "Jornal Nacional", da TV Globo.

Ferreira fazia uma apuração sobre pessoas que se apresentavam como intermediários para agilizar o acesso a benefícios previdenciários — serviço que é gratuito pelos canais oficiais.

Ele chegou a conversar com uma mulher que oferecia ajuda jurídica aos segurados na porta do local e, no dia seguinte, abordou outro homem com a mesma prática. Esse segundo indivíduo entregou a ele um cartão de um suposto advogado, mas ao perceber que se tratava de uma reportagem jornalística, reagiu com violência física contra o profissional.

A agressão foi imediatamente denunciada às autoridades. A Globo informou, no final da matéria, que um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal.

A investigação da emissora revelou que golpistas oferecem falsas facilidades para acelerar processos como pensões e aposentadorias, cobrando valores indevidos e se aproveitando da vulnerabilidade de quem precisa do benefício.

Em entrevista, o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, alertou os cidadãos: “Esses puxadores não são advogados. Na verdade, são muitas vezes criminosos que estão ali para poder enganar os nossos segurados”.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também se manifestou contra a prática, classificando a abordagem como uma infração ética grave. A recomendação é clara: evite intermediários e use apenas canais oficiais