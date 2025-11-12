Karoline Lima e Leo Pereira teriam reatado o romance com uma condição chocante - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após um mês separados, Léo Pereira e Karoline Lima decidiram dar mais uma chance ao relacionamento — mas com algumas mudanças estratégicas. O casal está junto novamente, porém longe dos holofotes e sem qualquer comunicado oficial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A escolha de manter o namoro fora da mídia não é por acaso: segundo o jornal Extra, o próprio jogador do Flamengo pediu discrição total desta vez. Desde que começaram a se relacionar em 2023, a vida pessoal dos dois esteve sob os olhos do público.

Os momentos íntimos viravam notícia nas redes sociais, algo que passou a incomodar Léo, principalmente após Karoline se envolver indiretamente em uma disputa judicial entre ele e Tainá Militão, ex-companheira de Éder Militão, pai da filha de Karol. A polêmica acirrou os ânimos e contribuiu para o desgaste da relação.

Casas separadas e rotina diferenciada

Uma das condições para o retorno foi a decisão de morarem em endereços diferentes. Karoline segue na casa em que viviam juntos, enquanto o zagueiro se mudou temporariamente para outro imóvel.

O casal acredita que o distanciamento pode ajudar no processo de reconciliação — desta vez, sem atropelar etapas, como aconteceu quando Karol se mudou de São Paulo direto para a residência do atleta no Rio.

A mudança de rotina também foi pauta da “DR” do recomeço. Léo, como jogador profissional, tem horários rígidos, enquanto Karol costumava dormir tarde e acordar depois que ele já tinha voltado do treino.

A separação recente provocou mudanças: ela retomou os treinos, está mais focada em saúde e alimentação e até ganhou novos hobbies. Já ele se comprometeu a abrir mão das baladas com os colegas de time e dar prioridade à relação.

Planos para o futuro

Apesar do clima de discrição, Karoline não esconde os desejos para o futuro. Em uma caixinha de perguntas nos stories, revelou que pretende engravidar novamente no ano que vem. A reconciliação com Léo pode ser o primeiro passo para essa nova fase — mais madura, longe dos holofotes e com foco em uma relação mais sólida.